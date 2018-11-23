Патрушев сообщил Болтону о нарушениях ДРСМД со стороны США

Секретарь СБ России Николай Патрушев проинформировал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об озабоченности Москвой нарушениями Вашингтоном ДРСМД. При этом он назвал обвинения в адрес России в нарушении положений ДРСМД "информационными вбросами".

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что проинформировал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об озабоченности Москвой нарушениями Вашингтоном договора о ракетах дальней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает "Интерфакс".

"Указанные озабоченности доведены до помощника президента США по национальной безопасности Болтона в ходе моей встречи с ним в октябре текущего года в Москве", - сказал Патрушев.

Также он отметил, что считает обвинения в адрес России в нарушении положений ДРСМД "информационными вбросами".

"Нужно отдать должное умению американцев вести обработку подобными информационными вбросами. За многословными объемными рассуждениями о дипломатических шагах Госдепартамента скрывается главное - попытка обвинить Россию в нарушении договора о РСМД и отвлечь внимание мировой общественности от фактов нарушений, допущенных самими Соединенными Штатами", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы, к которым относится возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет "Томагавк". Секретарь СБ России напомнил, что дальность стрельбы этих ракет подпадает под ограничения Договора.

Патрушев добавил, что Соединенные Штаты "при производстве и пусках ракет-мишеней наземного базирования отрабатывают технологии создания запрещенных Договором ракет средней дальности".

"Также США осуществляют производство и развертывание беспилотных ударных летательных аппаратов, соответствующих договорному термину "крылатая ракета", - сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что "данная информация подтверждается высказываниями даже американских независимых экспертов".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Москва нарушает ДРСМД. По ее словам, российская сторона ждет, что Вашингтон проявит уважение к международному праву при обсуждении судьбы договора.

Впервые о намерении выйти из соглашения в конце октября сообщил президент США Дональд Трамп. Официальное уведомление Вашингтон пока так и не передал. В Москве неоднократно подчеркивали опасность подобных решений США.