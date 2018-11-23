Обвиняемый в получении взяток экс-чиновник Минобороны арестован

Бывший чиновник Минобороны Михаил Барышев, ранее руководивший ЦСКА и занимавший должность начальника управления по работе с личным составом Вооруженных сил, арестован на два месяца по делу о получении трех взяток на 24 миллиона рублей при организации Всемирных игр военнослужащих в Сочи в 2017 году. Сам Барышев считает, что стал жертвой оговора.

Суд арестовал на два месяца бывшего начальника управления по работе с личным составом Вооруженных сил Михаила Барышева по делу о получении взяток при организации Всемирных военных игр в Сочи-2017.

Возглавлявший в то время "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) Бырышев, как считает следствие, получил три взятки – всего 24 миллиона рублей - от частных компаний за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации военных игр.

Защита будет обжаловать арест полковника, передает ТАСС. Сам он отрицает обвинения и считает себя жертвой оговора со стороны других фигурантов дела - своих бывших подчиненных, против которых уголовное дело было возбуждено еще в июле.

Так, бывшему замначальника ЦСКА Андрею Хамазину и начальнику автомобильной службы клуба Юрию Муханову вменяют мошенничество и получение взятки. Всего в деле не менее десяти фигурантов.