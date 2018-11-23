МИД России осудил вторжение косовского спецназа в Митровицу

Задержания четырех человек в Косовской Митровице являются провокацией, уверены в МИД России. Там отметили, что действия Приштины нацелены на выдавливание косовских сербов из края. В связи с этим Москва решительно осуждает "раскручивание Приштиной конфликтной спирали".

В МИД России обратили внимание на вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы, которое произошло утром 23 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Москва отмечает, что рассматривает задержание четырех местных жителей как очередную провокацию Приштины, нацеленную на выдавливание косовских сербов из края.

"Очевидно продолжение курса Приштины на этнические чистки и развязывание на Балканах "торговой войны", следующее в русле решения "правительства" Косово 22 ноября сего года о введении при ввозе на территорию края 100-процентной пошлины на сербские товары, включая продовольствие, медикаменты, печатную продукцию и так далее. Такие меры ударили в первую очередь по сербам в крае. Расчет – на создание для них невыносимых условий проживания в родных местах", - подчеркнули на Смоленской площади.

В связи с этим Москва решительно осуждает "раскручивание Приштиной конфликтной спирали".

"Вызывает удивление самоустранение международных Сил для Косово, которые, напоминаем, функционируют на основе мандата СБ ООН и обязаны не только реагировать на провокации надлежащим образом, но и действовать упреждающе во избежание роста напряженности. Складывается впечатление, что Евросоюз и США, на протяжении многих лег покровительствующие косоварам, либо не в состоянии обуздать своих "подопечных", либо потакают их агрессивной линии", - отметили в МИД России.

На этом фоне Москва считает особенно важной ответственную позицию руководства Сербии, которое предпринимает усилия для снижения напряженности.

Полицейский спецназ непризнанного Косова (Rosu) провел в ночь на 23 ноября задержания по ряду адресов в Косовска-Митровице, передает ТАСС. В пятницу там должны были пройти акции протеста косовских сербов против введенных Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары.

В результате задержаны четыре человека. Во время спецоперации были слышны выстрелы.

После этого президент Сербии Александар Вучич экстренно собрал силовиков на совещание. Он встретился с министром обороны страны Александаром Вулиным, начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем, главой МВД Небойшей Стефановичем и начальниками спецслужб.