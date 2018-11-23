Около 400 человек эвакуировали из Большого театра из-за сообщения о бомбе

Большой театр в Москве пришлось эвакуировать после того, как в МЧС поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании. Предварительно, из театра эвакуировали около 400 человек. В пятницу в 19:00 на исторической сцене должна была начаться опера "Пиковая дама".

В Москве эвакуировали около 400 человек из здания Большого театра. Людям пришлось покинуть театр после того, как на пульт МЧС поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

"Поступил звонок об угрозе взрыва в Большом театре, информация проверяется",- сообщил источник "Интерфакса". Кинологи проверили здание на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов.

В МЧС подтвердили, что в оперативные службы поступило анонимное сообщение о бомбе в здании Большого театра по адресу: Театральная площадь, дом №1.

Позднее стало известно, что угроза взрыва оказалась ложной. Никаких подозрительных предметов и взрывных устройств в здании не обнаружили.

Согласно афише на сайте Большого театра, 23 ноября в 19:00 на исторической сцене театра должна была начаться опера "Пиковая дама".