Кремль не принял протест Украины из-за поездки Путина в Крым

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает протест Киева в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Ранее решительный протест с связи с визитом российского лидера на полуостров выразили в МИД Украины.

Москва не примет протест Киева в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот протест мы не принимаем", - сказал Песков.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. В ведомстве пояснили, что считают Крым и город Севастополь своей, но временно оккупированной территорией, и ее посещение якобы должно согласовываться с Киевом.

Владимир Путин посетил Крым 23 ноября. В Ялте он провел расширенное заседание президиума Госсовета. Мероприятие прошло в новом формате тематических круглых столов. Основной темой стали вопросы реализации национальных проектов, определенных майским указом главы государства. В частности, речь шла об образовании, городской среде и инфраструктуре. Президент подчеркнул, что россияне должны ощутить конкретные результаты работы. Изменения должны быть видны не на бумаге, а в реальной жизни.

Комментируя визит Путина на полуостров, украинский президент Петр Порошенко заявил, что от этой поездки Крым якобы не станет российским регионом, сообщает РИА Новости.

"Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - сказал Порошенко.

16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Однако власти Украины, несмотря на итоги референдума, отказались признать Крым частью России.