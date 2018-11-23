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Перевозивший продукты Ил-18 выкатился за пределы ВПП в Нарьян-Маре

20:53
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Грузовой Ил-18, перевозивший 15 тысяч килограмм продуктов, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара. Со слов экипажа, у самолета отказали тормоза. Проверку по факту ЧП инициировала Северо-Западная транспортная прокуратура.

В аэропорту Нарьян-Мара неудачно сел грузовой самолет Ил-18, перевозивший продукты. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 200 метров.

Самолет выполнял рейс из Сыктывкара, на его борту было 15 тысяч килограмм продуктов. Аварийный самолет принадлежит авиакомпании "Гриксона Эйр". По данным из открытых источников, организация зарегистрирована в Карелии.

Предварительно, у Ил-18 отказали тормоза. В обстоятельствах ЧП разберется Северо-Западная транспортная прокуратура, ведомство уже начало проверку.

О состоянии самолета рассказал гендиректор "Нарьян-Марского объединенного авиаотряда" Валерий Остапчук. "Загнуты винты, значит, пострадали двигатели, их нужно исследовать", - сообщил он ТАСС.

В настоящее время сотрудники аэропорта освобождают воздушное судно от груза, чтобы позднее его эвакуировать.

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