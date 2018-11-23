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Родственники жертв сбитого на Украине Boeing винят Россию в нарушении их прав

21:21
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Родственники 55 жертв крушения Boeing на Украине сочли, что Россия нарушила их основные права, уничтожив сбитый в 2014 году самолет и препятствуя расследованию авиакатастрофы, и подали иск в Европейский суд по правам человека. Документ пока не принят к рассмотрению.

Родственники 55 жертв крушения Boeing на Украине в 2014 году подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Заявители, граждане Нидерландов, считают, что Россия виновна в нарушении их основных прав. В документе, на который ссылается NOS, Москву обвиняют в том, что она уничтожила сбитый самолет и препятствовала расследованию трагедии.

Иск был подан в пятницу, и ЕСПЧ пока не зарегистрировал его. Адвокат Вейру Мева, представляющий интересы родственников жертв, заявил, что если документ примут к рассмотрению, весь процесс может занять пять-семь лет.

Самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. В результате трагедии погибли 298 человек.

В мае международные следователи заявили, что зенитная ракетная установка, сбившая Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Минобороны в ответ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.

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