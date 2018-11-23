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Два человека погибли из-за пожара на складе в Москве

21:21
  • пятница
  • 23 ноября 2018

В результате пожара на складе с горюче-смазочными материалами на северо-западе Москвы погибли два человека. Еще трое пострадали. Само возгорание, площадь которого составила 200 квадратных метров, ликвидировано.

Пожар возник на складе с горюче-смазочными материалами на северо-западе Москвы. В результате погибли двое, передает ТАСС.

Возгорание произошло на складе в Большом Волоколамском проезде, дом №16. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

Изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. Двое из них госпитализированы. Еще одному помощь была оказана на месте.

Позднее стало известно об обнаружении на месте тушения пожара второй жертвы.

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