Два человека погибли из-за пожара на складе в Москве

В результате пожара на складе с горюче-смазочными материалами на северо-западе Москвы погибли два человека. Еще трое пострадали. Само возгорание, площадь которого составила 200 квадратных метров, ликвидировано.

Пожар возник на складе с горюче-смазочными материалами на северо-западе Москвы. В результате погибли двое, передает ТАСС.

Возгорание произошло на складе в Большом Волоколамском проезде, дом №16. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

Изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. Двое из них госпитализированы. Еще одному помощь была оказана на месте.

Позднее стало известно об обнаружении на месте тушения пожара второй жертвы.