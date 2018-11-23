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Во Франции мужчина с гранатой потребовал встречи с Макроном

21:54
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Полиция Франции проводит операцию по задержанию мужчины в городе Анже, который потребовал встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. Он заявил, что при себе у него есть граната и другие взрывчатые вещества, которые он якобы применит в случае, если его требования не будут выполнены.

Во французском городе Анже неизвестный мужчина потребовал встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. Он утверждает, что держит гранату, а в сумке якобы находятся другие взрывчатые вещества, которые он может применить в случае, если его требования не будут выполнены, передает РИА Новости.

Еще одним требованием мужчины является прием протестующих против повышения цен на топливо в Елисейском дворце.

Телеканал BFMTV сообщает, что злоумышленник ранее привлекался к ответственности в связи с торговлей наркотиками. Сейчас полиция Франции проводит операцию по обезвреживанию этого человека, одетого в желтый жилет, под которым он якобы и держит гранату.

В настоящий момент во Франции проходят масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Они начались 17 ноября. Инициаторами выступили в соцсетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. Движение получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей - желтой светоотражающей накидке.

Между тем, 24 ноября в связи с предстоящей в Париже манифестацией "желтых жилетов" будет закрыта для посетителей Эйфелева башня, сообщает ТАСС.

В нескольких точках французской столицы жители и приезжие проведут массовые манифестации против роста цен на бензин, а также увеличения налогов. Ожидается прибытие в город 30 тысяч человек. Безопасность на улицах в субботу будут обеспечивать около трех тысяч полицейских и жандармов.

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