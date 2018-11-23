Украина лишила УПЦ права пользования зданиями Почаевской лавры

Первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова заявила, что Минюст лишил каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Они были переданы УПЦ в 2003 году.

Украинское министерство юстиции отменило акт регистрации права, который передавал Свято-Успенскую Почаевскую Лавру в пользование канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Члены комиссии решили, что государственная регистрация права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры, в который входят Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус, была осуществлена с нарушениями закона.

Первый замглавы украинского Минюста Елена Сукманова отметила, что "именно поэтому решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его осуществил, блокирован доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество".

До этого Киев объявил об уголовном деле из-за церковных зданий. Полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ.

На прошлой неделе Министерство культуры Украины заявило, что Почаевская лавра является собственностью государства и была передана Украинской православной церкви (Московского патриархата) в аренду на 50 лет. Но если окажется, что при передаче лавры в аренду были якобы допущены нарушения, государство в лице украинского кабмина может пересмотреть этот договор.