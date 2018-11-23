Хакеры Anonymous показали британские методички по борьбе с "российской пропагандой"

Хакерская группа Anonymous выложила в открытый доступ внутренние документы центра Integrity Initiative. Предположительно, этот проект, направленный на борьбу с мнимой российской пропагандой, спонсируют власти Великобритании.

В Сети появились внутренние документы британского центра Integrity Initiative. Инструкции опубликовала хакерская группировка Anonymous.

Аналитический центр, который в сообщении хакеров называется "секретной организацией", занимается борьбой с "российской пропагандой", которую якобы распространяют российские СМИ. Заявленная цель проекта - информационное противодействие России.

По данным Anonymous, британские власти только в рамках финансового года, который заканчивается 31 марта 2019 года, потратили на проект 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Среди получателей этих денег - финансист Уильям Браудер

Отделения Integrity Initiative существуют в Литве, Нидерландах, Сербии, Норвегии, Германии, Италии, Франции, Греции и Испании.