Зал встретил смехом сравнение Лаврова политики Запада с супружеской изменой

Глава МИД России Сергей Лавров поиронизировал над практикой западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ. В частности, министр напомнил об обвинениях Финляндии и Норвегии во "вмешательстве" России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО. Он отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал привычку западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ. Это произошло на конференции "Средиземноморье: римский диалог", передает РИА Новости.

Глава российского МИД упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией.

Министр привел в пример обвинения Финляндии и Норвегии во "вмешательстве" России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture. По его словам, вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", — подчеркнул Лавров.

Эти слова присутствующие в зале встретили смехом и аплодисментами.

О вмешательстве России в работу GPS в ходе натовских учений Trident Juncture норвежское Минобороны заявило 13 ноября. По данным ведомства, глушение сигнала наблюдалось в период между 16 октября и 7 ноября. Ответственность за это норвежская сторона возложила на "российские силы на Кольском полуострове".

При этом, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что с Министерстве не получали официальной информации о том, что источники помех для GPS-сигналов во время учений НАТО располагались на российской территории.