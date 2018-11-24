Россияне рассказали о необходимых для счастья зарплатах

Самые высокие материальные запросы в России у жителей Владивостока. Среднестатистическому владивостокцу для счастья необходимо 208 тысяч рублей в месяц. При этом, самые скромные пожелания по зарплатам озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга.

У жителей Владивостока самые высокие материальные требования в России. Так, среднестатистическому владивостокцу для счастья необходимо 208 тысяч рублей в месяц.

Такие данные есть у аналитиков сервиса SuperJob, сообщает РИА Новости.

При этом, самые скромные пожелания по зарплатам озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга.

Эксперты задали респондентам старше 18 лет вопрос: "Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?".

"Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края", — отметили авторы исследования.

В опросе приняли участие жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населенных пунктов. С 7 по 23 ноября 2018 года были опрошены по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из других городов.

Жители Москвы заняли второе место рейтинга. Им для счастья нужно 207 тысяч рублей. Это составляет 11 МРОТ, утвержденных в столице на первое ноября 2018 года.

Третье место занял среднестатистический житель Ростова-на-Дону, который был бы счастлив получать около 203 тысяч рублей ежемесячно. Это составляет более 17 МРОТ для региона.

Второй по численности населения город страны Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга. Запросы жителей Северной столицы составляют 160 тысяч рублей в месяц или 9,4 МРОТ. Это "является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга", отмечают исследователи.

В самом низу рейтинга находятся жители Набережных Челнов и Оренбурга. Они будут счастливы, если будут получать по 116 тысяч рублей в месяц. Это чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно.