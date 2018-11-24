УПЦ: Почаевская лавра продолжит пользоваться своими зданиями

В УПЦ заявили, что решение Минюста Украины отменить госрегистрацию некоторых объектов Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Там отметили, что право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации.

Отмена госрегистрации части объектов Почаевской лавры за этим монастырем не лишает ее права ими пользоваться, отметили в Украинской православной церкви (УПЦ). Так там прокомментировали решение Минюста Украины отменить акт регистрации права, который передавал Свято-Успенскую Почаевскую Лавру в пользование канонической Украинской православной церкви.

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви", - отметил глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов на своей странице в Facebook.

По его словам, договор от 2003 года о пользовании храмами, колокольнями, кельями и другими сооружениями Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ является "действующим и не отмененным".

"В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры", - отметил представитель Церкви.

По словам Бахова, такое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Также он попросил всех заинтересованных лиц не разжигать религиозной вражды и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря.

Накануне, 23 ноября, первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова заявила, что Минюст лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры.