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Вышинский назвал свое задержание на Украине спланированным

11:43
  • суббота
  • 24 ноября 2018

​Задержание главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского было спланировано и организовано киевскими властями. Об этом сказал сам журналист.

Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано киевскими властями. Об этом главный редактор "РИА Новости Украина" рассказал в интервью одному из местных интернет-изданий, сообщает "ТВ Центр".

Журналист подчеркнул, что обвинения абсурдны, а факты подобраны манипулятивно. Кириллу Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Украинский суд обвиняет журналиста в госизмене. Никаких доказательств до сих пор нет. Несмотря на это, в октябре арест продлили до 28 декабря.

Ситуация усугубляется тем, что у Вышинского проблемы с сердцем, и он не может обходиться без лекарств. Журналист уже не раз заявлял об отсутствии в изоляторе медпомощи.

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