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В Латвии задержали журналиста-борца за права русскоязычного населения

11:39
  • суббота
  • 24 ноября 2018

​Журналист Юрий Алексеев задержан в Латвии. В его отношении возбудили дела по двум статьям: "Деятельность, направленная против Латвии" и "Помощь иностранному государству".

В Латвии задержан журналист Юрий Алексеев. Он уже много лет отстаивает права русскоязычного населения страны и так называемых неграждан, сообщает "ТВ Центр".

В отношении Алексеева возбудили дела по двум статьям: "Деятельность, направленная против Латвии" и "Помощь иностранному государству". Раннее ему уже пытались предъявить самые разнообразные обвинения - от разжигания межнациональной розни до хранения оружия. Но оснований для преследования не находилось.

Сейчас правозащитнику предстоит провести двое суток в изоляторе. По мнению адвоката, единственная причина задержания - журналистская деятельность Алексеева.

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Журналист Юрий Алексеев
Журналист Юрий Алексеев
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