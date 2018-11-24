Не менее 11 человек погибли при ударе коалиции США по сирийскому Хаджину

Не менее 11 мирных жителей стали жертвами очередных авиаударов коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

В Сирии жертвами очередного авиаудара Международной коалиции во главе с США стали 11 мирных жителей. В числе погибших - женщины и дети, передает "ТВ Центр".

Воздушная операция проводилась в городе Хаджин, в провинции Дейр-эз-Зор. В настоящее время в этом районе идут ожесточённые бои. Прикрывая отряды вооружённой оппозиции, коалиция наносит удары по жилым домам. Только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения более 100 человек.

Согласно подтверждённым данным, западные ВВС применяют запрещённые боеприпасы с белым фосфором и кассетные бомбы.