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Не менее 11 человек погибли при ударе коалиции США по сирийскому Хаджину

11:49
  • суббота
  • 24 ноября 2018

Не менее 11 мирных жителей стали жертвами очередных авиаударов коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

В Сирии жертвами очередного авиаудара Международной коалиции во главе с США стали 11 мирных жителей. В числе погибших - женщины и дети, передает "ТВ Центр".

Воздушная операция проводилась в городе Хаджин, в провинции Дейр-эз-Зор. В настоящее время в этом районе идут ожесточённые бои. Прикрывая отряды вооружённой оппозиции, коалиция наносит удары по жилым домам. Только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения более 100 человек.

Согласно подтверждённым данным, западные ВВС применяют запрещённые боеприпасы с белым фосфором и кассетные бомбы.

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