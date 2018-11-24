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Роскосмос опубликовал кадры сборки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ"

11:57
  • суббота
  • 24 ноября 2018

​Опубликованы уникальные кадры сборки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ". Именно она 3 декабря доставит на МКС пилотируемый корабль "Союз МС-11" с экипажем новой длительной экспедиции.

Роскосмос опубликовал уникальные кадры сборки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ". 3 декабря она доставит на Международную космическую станцию пилотируемый корабль "Союз МС-11" с экипажем новой длительной экспедиции, сообщает "ТВ Центр".

На видеозаписи показано, как рабочие присоединяют четыре боковые ступени ракеты к центральной. Специалисты тщательно проверили разгонные блоки, все они исправны, никаких нарушений не выявлено.

Именно брак при сборке первой и второй ступеней послужил причиной аварии 11 октября. Перед запуском ракеты повредили шток датчика, в результате он сработал неправильно. Первый разгонный блок скользил по второй ступени, а потом вскрыл бак окислителя. Автоматическая система прервала полёт. Экипаж корабля "Союз МС-10" не пострадал и благополучно вернулся на Землю.

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Сборка ступеней ракеты "Союз-ФГ"
Сборка ступеней ракеты "Союз-ФГ"
Сборка ступеней ракеты "Союз-ФГ"
Сборка ступеней ракеты "Союз-ФГ"
Сборка ступеней ракеты "Союз-ФГ"
Сборка ступеней ракеты "Союз-ФГ"
Запуск ракеты "Союз-ФГ"
Запуск ракеты "Союз-ФГ"
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