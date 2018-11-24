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Владивосток принял эстафету огня зимней Универсиады-2019

11:38
  • суббота
  • 24 ноября 2018

Владивосток принял эстафету огня зимней Универсиады. Горящий факел пронесли по улицам десятки спортсменов, студентов и волонтёров. Зимнюю Универсиаду Россия принимает впервые. Из Владивостока огонь отправится в Иркутск.

Огонь всемирной зимней Универсиады прибыл во Владивосток из Екатеринбурга. 25 дальневосточников пронесут факел по центральным улицам города и по территории дальневосточного федерального университета. Общая дистанция - шесть километров, передает "ТВ Центр".

Волонтеры и спортсмены приехали из разных регионов дальнего востока, чтобы пробежать с главным символом универсиады.

"Как только я узнал, что будет такое большое событие, я не мог остаться в стороне. Мы желаем все молодежи стать соорганизаторами такого события и помочь всему Красноярскому краю провести эти игры достойно и молодежно", - сказал участник эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады из Сахалинской области Алексей Ченских.

Огонь спортивных игр зажгли два месяца назад в Турине. За это время пламя Универсиады побывало в 10 крупных городах России.

Этот огонь, кажется, растопил даже надвигающие морозы. В городе в субботу плюсовая температура. При этом факел может гореть в любую погоду. Это разработка российских изобретателей. Главный атрибут эстафеты сконструировали на заводе в Краснодаре. Весит он около двух килограммов. Поэтому бежать с ним комфортно.

"Сегодня было очень много молодежи. Все мы будем болеть за наших спортсменов. Сделаем все, для того, чтобы больше людей занималось спортом. Будем строить и спортивные объекты. Будем делать так, чтобы зимние виды спорта стали доминирующими в крае", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Россия впервые в истории принимает зимнюю Универсиаду.  До этого в нашей стране проводили только летние: в 1973 году в Москве и в Казани в 2013-м. На зимних Играх в Красноярске сотни спортсменов со всего мира разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

У огня Универсиады еще долгий марафон. Впереди 20 городов. А Владивосток передает эстафету Иркутску. Там факел зажжётся 1 декабря.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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Эстафета огня зимней Универсиады
Эстафета огня зимней Универсиады
Эстафета огня зимней Универсиады
Эстафета огня зимней Универсиады
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