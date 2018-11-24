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В Магаданской области за сутки выпала почти месячная норма осадков

12:02
  • суббота
  • 24 ноября 2018

​В субботу на Магаданскую область обрушился еще один снежный циклон. За сутки там выпала почти месячная норма осадков.

Очередной снежный циклон обрушился 24 ноября на Магаданскую область. За сутки там выпала почти месячная норма осадков, передает "ТВ Центр".

По всему региону ветер с метелью. На дорогах - заторы. Городские коммунальные службы расчищают подъездные пути к больницам и школам. Синоптики предупреждают: непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны повреждения линий электропередачи, нарушения в работе общественного транспорта, аварии и снежные заносы. В полной готовности находятся службы МЧС.

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