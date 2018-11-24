Рогозин пообещал проверить информацию о высадке американцев на Луне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в шутку отреагировал на вопрос президента Молдавии Игоря Додона о посещении американцами Луны. Он пообещал проверить, действительно ли они были там.

Роскосмос и NASA начали корректировать программы экспериментов на МКС. Об этом рассказал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с молдавским президентом Игорем Додоном, передает "Интерфакс".

"Сейчас все эксперименты перенацеливаем, чтобы создать технологии и подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях. То есть таким, когда корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано. Чтобы можно было на 3D принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось - сразу все починили. Широкое внедрение робототехники, андроидную технику, замещая рисковый труд космонавтов на орбите", - рассказал Рогозин.

Также он подчеркнул, что российская госкорпорация и NASA начали готовить экипажи к работе в экстремальных условиях лунной орбиты. Кроме того, он в шутливой форме ответил на вопрос президента Молдавии о посещении американцами Луны.

"Они говорят, что были, мы проверим", - сказал Рогозин.

При этом он подчеркнул, что освоение Луны связано с новыми рисками.

"Одно дело - ты поддерживаешь станцию с людьми на высоте 400 километров, другое дело - на высоте 400 тысячи километров, то есть в тысячу раз больше", - сказал он.

По словам Рогозина создается транспортная система, чтобы летать на Луну и работать на ее поверхности.

"То есть спускаемый аппарат, чтобы он мог не только приземлиться, но и подняться. Чтобы создать посещаемую, не обитаемую, а посещаемую базу на Луне надо зарыться в этот грунт, чтобы все риски радиационные и метеоритные [компенсировать]. Ни одна страна даже самая богатая в одиночку не сделает этого", - сказал глава Роскосмоса.

Высадка американских астронавтов на Луне произошла 20 июля 1969 года. Командир экипажа корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль в юго-западном районе Моря Спокойствия. На естественном спутнике Земли они пробыли более 21 часа. Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на Луну.

Однако существует идея, согласно которой, высадка людей на Луну, на самом деле, не производилась. Она получила название "Лунный заговор". Ее сторонник утверждают, что фотографии, видеозаписи и другие документальные материалы были сфальсифицированы правительством США во времена "лунной гонки".