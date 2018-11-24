Пока США и их союзники подрывают мирный процесс, сирийские власти активно восстанавливают районы, разрушенные боевиками. В Латакии завершается строительство новой школы.

Вместо дизайнерских инструментов у Али горелка. Но он и с ее помощью, может придать доскам, приятный оттенок черного кофе, передает "ТВ Центр".

"Наждачной бумаги у нас нет, поэтому я выжигаю все заусенцы, опилки. Дерево получается с узором, и хорошо пахнет сосной", - сказал плотник Али Маруф.

А еще в новой школе, которую строят в поселке Фахура, пахнет свежей штукатуркой, бетоном и известковым раствором.

В классах и коридорах заканчивают укладывать плитку. Ахмад ровняет ее на глазок. С помощью обрезка швеллера. Получается аккуратно.

"Чтобы плитка не отвалилась, я кладу ее на раствор толщиной в четыре сантиметра и подбиваю, тогда не останется пустот и хорошо будет держаться", - отметил строитель Ахмад Сахур.

На первом этаже откроют классы арабского, русского, английского языков. На втором психологии, литературы, математики. И даже у преподавателя физкультуры, обещают – будет свой кабинет. Поселку, где проживают 30 тысяч человек, а школа пока одна на несколько деревень, уже давно необходимо новая. Большая.

Новое здание начали строить пять месяцев назад. Каркас, стены, перекрытия установлены. Остались отделочные работы.

"Мы используем в растворах три вида песка, черный - для полов, белый для штукатурки стен, а грубый желтый для подсыпки перед стяжкой", - сказал инженер Мухаммад Исмаиль Наср.

Эта школа в первую очередь для старшеклассников.

"Школа будет оснащена всем необходимым: мебелью, компьютерами. В ней будет 12 классов, и каждый на 30 учеников", - отметил инженер Рами аль-Кузи.

В старой школе останутся 400 первоклашек. За партами сидят по трое. Гурьбой тянут руки. Педагоги, от таких звонкоголосых, конечно устают. Особенно, когда уроки в три смены.

"Нам очень трудно, в каждом классе по 45 детей и в таких условиях они тяжело запоминают урок, когда откроют новую школу, то здесь останутся только малыши, а дети с шестого по девятый классы, перейдут туда", - сказал учитель Манхаль Мая.

Ждать, когда и в старой школе, станет просторно, а малышам не придется делить классы со взрослыми, осталось совсем недолго.

В середине января школьники уйдут на каникулы, а когда вернутся, то большинство из них уже сядет за парты в новом корпусе, через три месяца строители обещают сдать объект.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.