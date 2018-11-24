В Почаевской лавре обвинили Киев в попытке уничтожить монашество

​Киевские власти взяли курс на изъятие у Почаевской лавры имущества и передачу ее новообразуемой церковной организации, отметили в самой лавре. Там добавили, что это приведет к уничтожению монашества на территории Западной Украины.

В Свято-Успенской Почаевской лавре отреагировали на решение Минюста Украины лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования зданиями Почаевской лавры. Кроме того, сами методы борьбы Киева с православной церковью братия лавры назвала коммунистическими.

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории Западной Украины", — говорится в заявлении на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.

Отмечается, что примерно 100 лет назад большевистские лидеры, в том числе, Лев Троцкий, поставили перед собой задачу создать "подконтрольную советской власти православную церковную организацию". В результате появилось движение "Живая Церковь", одной из главных идей которой было упразднение монашества.

"Под лозунгами "пособничества в контрреволюции" изымались храмы и церковные ценности, в отношении духовенства применялись жесткие репрессии. Стоит отметить, что раскольников-обновленцев поддержала Константинопольская Патриархия", - напомнила братия Свято-Успенской Почаевской лавры.

Она констатировала, что за 100 лет риторика власти не поменялась. В настоящее время насельники лавры все еще "остаются для них "пособниками контрреволюции".

Также в заявлении отмечается, что Почаевский городской совет отказался выполнять законное решение суда, которое обязывало передать Свято-Успенской Почаевской лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов.

"Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей. Считаем, что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел. В контексте лишения права пользования речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников – людей", — подчеркнули в лавре.

Ранее ситуацию с решением украинского Минюста по Почаевской лавре прокомментировали в Московском патриархате, сообщает "Интерфакс".

"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - сказал замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что ещё недавно звучали, в том числе из уст президента Украины Петра Порошенко, "заверения в "добровольном характере" присоединения общин к конструируемой политиками из малопригодного материала "единой церкви".

Ранее в УПЦ заявили, что решение Минюста Украины отменить госрегистрацию некоторых объектов Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Там отметили, что право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации.