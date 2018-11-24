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Меркель рассказала о сроках вступления Украины в ЕС

13:51
  • суббота
  • 24 ноября 2018

Украина должна вступить в Евросоюз в течение пяти-восьми лет. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, утверждает депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через пять-восемь лет. Об этом сказал депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко, передает РИА Новости.

"Госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок пять-восемь лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", — подчеркнул он.

Кононенко не стал уточнять, когда именно в Киеве Меркель рассказала о таких сроках.

Ранее Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, который в очередной раз меняет Конституцию. Теперь это было сделано для того, чтобы закрепить курс страны в Евросоюз и НАТО.

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