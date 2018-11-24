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В ходе массовых протестов во Франции пострадали семеро полицейских

14:41
  • суббота
  • 24 ноября 2018

​Семеро полицейских ранены в ходе массовой акции протеста в Париже. Участники митинга перевернули и подожгли автомобиль правоохранителей. Французы протестуют против роста цен на топливо и увеличения налогов. В городе повышенные меры безопасности. Эйфелева башня закрыта для туристов.

У французских властей дежавю. Снова суббота, и снова в центре Парижа толпы протестующих в желтых жилетах. Едва успев начаться, акция грозит перерасти в беспорядки. Видимо, кто-то пустил в ход дымовые гранаты. Закрыты несколько станций метро. К явному неудовольствию туристов, не будет работать и Эйфелева башня. Организаторы обещают вывести на улицы как минимум 30 тысяч участников, сообщает "ТВ Центр".

В городе повышенные меры безопасности. Мобилизованы три тысячи полицейских. Власти опасаются, что к митингующим присоединятся радикалы, и тогда беспорядков будет не избежать. Хотя и среди самих "желтых жилетов" возмутителей спокойствия хватает. Это они доказали уже не раз. Накануне в Анже полиция обезвредила мужчину. Он обещал устроить взрыв, если протестующих не примет президент.

А в департаменте Па-де-Кале группа демонстрантов напала на полицейский патруль. Семь правоохранителей получили ранения.

"136 полицейских и жандармов были ранены в ходе акций протеста. А всего за неделю пострадали 628 человек. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. У нас есть две жертвы. Всё это совершенно недопустимо. Я уже не говорю о тех, кто страдает из-за вашего неуважения к их безопасности. Этому нужно положить конец", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Желтые жилеты" протестуют уже неделю. Жгут покрышки, строят баррикады, блокируют дороги, мешают работе предприятий и нефтебаз. Однако, по данным опросов, около 80% процентов французов манифестантов поддерживают. Потому что также недовольны экономической политикой президента Франции Эммануэля Макрона и постоянным ростом цен на топливо. За литр дизеля, на котором в Пятой республике ездит большинство машин, сейчас просят чуть меньше двух евро. В пересчете это около 130 рублей.

Хотя Макрон отказался комментировать выступления протестующих, власть их все-таки слышит. В правительстве недвусмысленно дали понять: никаких уступок не будет. Проблемой заинтересовалась зарубежная пресса. Иностранные журналисты в один голос твердят: нынешние протесты сильно повлияют на популярность президента, рейтинги которого и без того оставляют желать лучшего.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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