Лавров: США рассматривают ИГ как союзника в борьбе с Асадом

​США рассматривают "Исламское государство" как союзника в задаче смены режима в Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, заявления Вашингтона об условиях для борьбы с ИГ в САР говорят о том, что у США есть скрытая повестка дня в Арабской республике.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США рассматривают запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" как союзника в борьбе с режимом президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС.

"Госдепартамент на днях заявил, что ИГ пока не побеждена и для того, чтобы победить ИГ, главным предварительным условием является смена режима в Сирии. Подтверждается моя догадка о том, что ИГ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", - сказал Лавров по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Лиссабоне.

Он добавил, что главная задача для Вашингтона сейчас – "опять сменить режим, а не победить ИГ".

Российский министр напомнил, что основной "игиловский очаг" находится на территории, которую контролируют США. Это Восточный берег реки Евфрат - зона населенного пункта Ат-Танф. Именно там США нелегитимно создали зону радиусом 55 километров, которую они контролируют. Внутри этой зоны находится "печально известный лагерь беженцев Рубан", отметил глава МИД России.

"Так вот, внутри этой зоны находятся несколько тысяч бандитов, которых США рассматривают как неприкосновенную группу лиц, позволяющую американцам предъявлять оправдания своего присутствия, в том числе, на этой конкретной территории", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России. Европа становится заложником такой подрывной политики, заявил Сергей Лавров в интервью одному известному португальскому изданию.

Глава нашего МИД дал подробную оценку ситуации на Украине. По словам Лаврова, кризис стал результатом геополитических игр США, и их идейных единомышленников. Европейские производители несут многомиллиардные убытки, а Киев ведёт войну против собственного народа.

При этом США лишь раскручивают гонку вооружений. Яркий пример - учения НАТО, которые проходили на территории Норвегии. Осло безосновательно обвинил Москву во вмешательстве. Претензии опубликовали в СМИ, не отправив официального запроса России.