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Ресин проинспектировал строительство храма Чуда Архангела Михаила в Хонех

14:44
  • суббота
  • 24 ноября 2018

​Советник мэра и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства храма Чуда Архангела Михаила в Хонех. В здании уже залита лестница, идет монтаж кровли. До конца года на храм поднимут три купола.

На юге Москвы идет строительство храма Чуда Архангела Михаила в Хонех. Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Храм возводят в уютном и живописном месте на Борисовских прудах. Новая церковь рассчитана на 500 прихожан. В здании уже залита лестница. Для маломобильных прихожан установят лифт. До конца года на храм поднимут три купола. В данный момент идёт монтаж кровли. Зимой планируют приступить к внутренней отделке.

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