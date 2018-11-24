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Португалия осудила арест Вышинского на Украине

15:03
  • суббота
  • 24 ноября 2018

Португалия осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои взгляды. Так глава МИД этой страны Аугушту Сантуш Силва прокомментировал арест главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Украине.

Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что Лиссабон осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои взгляды. Так он прокомментировал арест главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, передает ТАСС.

"Поэтому мы осуждаем это, будь это в европейской стране или любой другой - Африке, Америке или других странах", - отметил португальский министр.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что Украина должна выпустить Вышинского. По его словам, Киев должен ускорить расследование в отношении журналиста.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Его обвинили в государственной измене и незаконном хранении оружия. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В России это дело считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.

Сам главред "РИА Новости Украина" назвал свое задержание спланированным и организованным киевскими властями.

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