Лавров отреагировал на заявление главы Генштаба Британии о "российской угрозе"

Посольство России в Лондоне прокомментировало заявление главы генштаба ВС Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Российская Федерация якобы представляет для Соединенного Королевства гораздо большую угрозу, чем ИГ и "Аль-Каида". Также слова британского генерала прокомментировал и глава МИД России Сергей Лавров.

Посольство России в Лондоне удивлено высказываниям главы генштаба ВС Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Российская Федерация якобы представляет для Соединенного Королевства гораздо большую угрозу, чем исламский терроризм.

Army chief doesn't care about Isil? Great global strategic vision! pic.twitter.com/bJNEoCK1qw — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 ноября 2018 г.

"Командующего армией не волнует ИГ (деятельность террористической организации запрещена в России, - прим. ред.). Вот так глобальный стратегический подход!" – отмечается в Twitter дипмиссии.

Ранее слова Карлтон-Смита прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Существует ли в России красная черта для высказываний наподобие тех, которые позволил себе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства? Мы же не можем никому запретить проявлять свои способности интеллектуальные и политические", — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии, передает РИА Новости.

Он добавил, что нечто подобное о России говорили раньше и глава британского Минобороны, и экс-президент США Барак Обама.

"Потому что уже подобное высказывание допустил в свое время президент Обама на Генеральной ассамблее ООН, а следующей угрозой была лихорадка Эбола. Ну, с Эболой справились при нашей, кстати сказать, активной помощи, а вот с ИГ пока еще не до конца разобрались", — сказал он.

Ранее Карлтон-Смит дал интервью газете Daily Telegraph. В нем, в частности, утверждалось, что Россия якобы является более серьезной угрозой, чем запрещенные в нашей стране "Исламское государство" и "Аль-Каида". Он подчеркнул, что Россия якобы "продемонстрировала, что готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов" и якобы стремится выявлять и использовать "уязвимые стороны Запада".