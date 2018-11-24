Адвокат изнасилованной дознавательницы из Уфы впервые прокомментировала дело

Адвокат Ирина Валиева, чья подзащитная, 23-летняя дознавательница и Уфы, заявила об изнасиловании на работе, рассказала, что ей и потерпевшей ничего и ни от кого не надо. По ее словам, главное, что все живы и виновные "люди сидят".

Адвокат девушки-дознавателя, которая обвинила троих коллег в изнасиловании в Уфе, Ирина Валиева впервые прокомментировала ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас все нормально – мы живые, самое главное. А люди сидят – это тоже самое главное", — сказала она в интервью "ГТРК Башкортостан".

В преступлении обвиняют начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева. Согласно данным следствия, они в ночь на 30 октября изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.

По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Все обвиняемые были уволены из органов внутренних дел "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Кировский районный суд Уфы арестовал троих подозреваемых до 31 декабря. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.