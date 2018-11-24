Путин призвал не давать тюремный срок за плагиат и долги по зарплатам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект. Он предусматривает расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба. В частности, речь идет о плагиате и долгах по зарплате.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий список преступлений, которые могут не дойти до суда в случае, если ущерб от них виновный погасит и извинится. Об этом сообщает "Российская газета".

"Предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления", - говорится в пояснительной записке к документу.

В данном случае речь идет о преступлениях небольшой тяжести, которые в основном связаны с мошенничеством, плагиатом, нарушением изобретательских и патентных прав, присвоением, растратой, злоупотреблением доверием.

Виновные в невыплате зарплат, пенсий и стипендий могут быть также освобождены от уголовной ответственности. Это произойдет в случае, если они совершили такое преступление впервые и при этом погасили задолженность и выплатили соответствующую компенсацию.

В настоящий момент у директора, который задержал зарплату, нет возможностей избежать скамьи подсудимых, даже если он погасил долги.