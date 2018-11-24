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Вертолет эвакуировал ребенка с места ДТП на Киевском шоссе

17:37
  • суббота
  • 24 ноября 2018

Санитарный вертолет эвакуировал ребенка, пострадавшего в ДТП с участием нескольких машин на Киевском шоссе. Он будет доставлен в специализированное лечебное учреждение города.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Киевском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) столицы.

К месту аварии прилетел санитарный вертолет, который эвакуировал ребенка, пострадавшего в результате ДТП. Его сопровождает мама. Он будет доставлен в специализированное лечебное учреждение города.

На борту их сопровождает авиамедицинская бригада.

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