В Сирии заявили о 20 погибших жителях в результате атаки коалиции США

Не менее 20 мирных жителей стали жертвами удара ВВС международной коалиции во главе с США по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В результате авиаудара сил международной коалиции в районе города Хаджин в Дейр-эз-Зоре погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство SANA.

Среди жертв оказались девять детей, а также восемь женщин. Все они являются членами одной семьи. Удару подверглась территория городского рынка.

Ранее сообщалось, что при авиаударе коалиции по Хаджину погибли не менее 11 мирных жителей.

Коалиция во главе с США наносит удары по домам мирных жителей в Хаджине, прикрывая отряды вооружённой оппозиции. В настоящее время в этом районе идут ожесточённые бои. Только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения более 100 человек.