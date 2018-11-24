ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сирии заявили о 20 погибших жителях в результате атаки коалиции США

17:54
  • суббота
  • 24 ноября 2018

Не менее 20 мирных жителей стали жертвами удара ВВС международной коалиции во главе с США по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В результате авиаудара сил международной коалиции в районе города Хаджин в Дейр-эз-Зоре погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство SANA.

Среди жертв оказались девять детей, а также восемь женщин. Все они являются членами одной семьи. Удару подверглась территория городского рынка.

Ранее сообщалось, что при авиаударе коалиции по Хаджину погибли не менее 11 мирных жителей.

Коалиция во главе с США наносит удары по домам мирных жителей в Хаджине, прикрывая отряды вооружённой оппозиции. В настоящее время в этом районе идут ожесточённые бои. Только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения более 100 человек.

Новости по теме
Последствия авиаудара западной коалиции в Сирии
Последствия авиаудара западной коалиции в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение