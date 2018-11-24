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В России заподозрили Порошенко в намерении отменить выборы на Украине

19:56
  • суббота
  • 24 ноября 2018

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что президент Украины Петр Порошенко, вероятно, пытается отменить выборы в стране. По его словам, именно для этого политик эксплуатирует "тезис о российском вмешательстве". Однако, как добавил член Совфеда, последнее слово в этом вопросе остается за США.

Президент Украины Петр Порошенко готовит избирателей к отмене выборов в стране, уверен российский сенатор Франц Клинцевич. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Украины, эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов", - сказал парламентарий.

Он добавил, что тезис о многочисленных попытках вмешательства России в будущие президентские выборы на Украине стал для Порошенко "чем-то вроде своеобразной мантры". К ней он прибегает почти в каждом своем публичном выступлении. При этом, никаких доказательств украинский лидер своим заявлениям не приводит, так как, по словам Клинцевича, "их просто не существует в природе".

Кроме того, Клинцевич отметил, что Порошенко пытается находиться в западном тренде, хотя даже США тема так называемого российского вмешательства в выборы постепенно начала выдыхаться.

"Собственно, быть на десятых ролях, подхватывая песню, когда она уже заканчивается, стало привычным для Киева. Однако в данном случае Порошенко, несомненно, держит в голове идею отмены выборов", - подчеркнул он.

Тем не менее, последнее слово в отношении президентских выборов на Украине будут принимать США, уверен сенатор, так как, именно они "сейчас определяют внутреннюю и внешнюю политику Украины".

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