Испания приняла решение поддержать проект по Brexit

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид согласовал позицию по Гибралтару с Евросоюзом. Теперь Испания поддержит проект по Brexit.

Испания согласовала позицию по Гибралтару с Евросоюзом. Из-за этого Мадрид ранее угрожал заблокировать соглашение по Brexit, передает "Интерфакс".

"Я только что объявил королю Испании, что у нас есть соглашение по Гибралтару. Испания проголосует в поддержку по Brexit", - сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.

Решение означает, что Испания не будет блокировать соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза на саммите лидеров ЕС. Сама встреча в верхах состоится 25 ноября.

Ранее Педро Санчес заявлял, что Мадрид может выступить против сделки по Brexit, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс с Лондоном по Гибралтару, а также по статусу его границы с Испанией. Он напомнил, что этот вопрос принципиально важен для его страны, и диалог по нему должен идти напрямую между Мадридом и Лондоном.

Согласно статье 184 проекта соглашения по Brexit, ЕС и Великобритания попытаются согласовать договоренности о будущих отношениях до конца переходного периода в декабре 2020 года. В Лондоне заявили, что этот вопрос касается Гибралтара, как и других заморских территорий Великобритании.

14 ноября правительство Великобритании одобрило проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из организации.