В ходе протестов в Париже пострадала российская съемочная группа

​При освещении протестов в Париже пострадала съемочная группа телеканала RT. Оператор получил травму головы, а у одного из корреспондентов ожоги. Кроме того, участники движения "желтые жилеты" устроили в ходе манифестации на Елисейских полях несколько поджогов.

Члены съемочной группы телеканала RT пострадали при освещении протестов в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главного редактора телеканала Маргариту Симоньян.

По ее словам, у оператора RT France небольшая травма головы. Также один из корреспондентов получил ожоги, а в стрингера видеоагентства Ruptly попал камень.

Между тем, ТАСС сообщает, что участники движения "желтые жилеты", протестующие против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов, устроили в ходе манифестации на Елисейских полях несколько поджогов.

Известно, что манифестанты, среди которых было не менее сотни активистов ультраправых группировок, повалили на проезжей части главной артерии Парижа автофургон и подожгли его. Кроме того, на Елисейских полях горят несколько баррикад, сооруженных из взятых со строек материалов.