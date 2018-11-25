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Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона

02:21
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Боксер из России Денис Лебедев в Монте-Карло одолел своего американского соперника Майка Уилсона. Это был первый бой для 39-летнего россиянина за пределами России с 2010 года.

Российский боксер Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона. Поединок проходил в Монте-Карло, передает TVC.ru. Он стал первым для россиянина за пределами страны с 2010 года.

39-летний боксер победил в 12-раундовом бою в весовой категории до 90,71 килограмма.

На протяжении всего боя Лебедев, который вышел в ринг с приставкой "в отпуске", владел преимуществом. Решение судей было единогласным: дважды 119:109 и 116:111.

Эта победа стала 32-й в карьере россиянина.

Предыдущий бой Лебедев провел в сентябре. Тогда он в Челябинске выиграл у турка Хизни Алтункаи. Он победил его нокаутом в третьем раунде в 10-раундовом рейтинговом бою, информирует ТАСС.

Перед этим российский боксер выходил на ринг только в июле 2017 года. В тот раз он защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив австралийца Марка Флэнагана по очкам.

Однако в феврале 2018-го WBA лишила россиянина пояса из-за пассивности. Его перевели в статус "чемпиона в отпуске".

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Денис Лебедев
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