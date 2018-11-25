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В Алеппо десятки мирных жителей пострадали в результате химатаки боевиков

10:13
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Десятки мирных жителей пострадали в результате химатаки боевиков в Алеппо. Как сообщили в нашем Минобороны, исламисты применили миномётные снаряды, начинённые отравляющими веществами. Предположительно, хлором. В настоящее время российские специалисты собирают пробы на месте обстрела. Пострадавшими занимаются медики.

Десятки мирных граждан, в том числе дети, получили отравление химическими веществами в ходе удара боевиков по жилым кварталам Алеппо, передает "ТВ Центр".

Факт обстрела подтвердили в Минобороны России. У всех пострадавших сильное удушье. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, судя по симптомам, речь идет о снарядах, начиненных хлором. Людям оказывают медицинскую помощь в госпитале при университете Алеппо. Некоторых привезли без сознания.

По уточненным данным, в больницу доставили 73 человека. Обстрелу подверглась торговая улица, где в выходной день вечером прогуливались семьи с детьми. Снаряды с хлором также разорвались в двух соседних кварталах.

"Всем людям, которых привезли сегодня с улицы Нил, было очень плохо, у них проблемы с дыханием. И еще присутствует характерный химический запах", - сказал врач госпиталя Алеппо Мухамед Аббас.

На месте работают группы радиационной, химической и биологической защиты Российского центра по примирению сторон. Было установлено, что боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов  с территории Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию в которой отвечает турецкая сторона.

Как отметил Игорь Конашенков, Россия намерена обсудить этот инцидент с Турцией как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией. Конашенков также напомнил, что сценарий подобной химатаки отрабатывали и активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски".

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