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Пожар в доме с печным отоплением под Ростовом унес жизни 4 человек

10:38
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Жертвами пожара в доме с печным отоплением в Ростовской области стали четыре человека. Трагедия произошла в одноэтажном жилом доме в станице Нижнекундрюченской из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования, считают в МЧС.

В Ростовской области сгорел частный дом. По данным регионального управления МЧС, в результате трагедии погибли четыре человека.

Одноэтажный частный дом не был газифицирован, и отопление в нем было печное. Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

ЧП произошло в Усть-Донецком районе в станице Нижнекундрюченской. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Личности погибших пока не установлены.

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