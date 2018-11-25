Пожар в доме с печным отоплением под Ростовом унес жизни 4 человек

Жертвами пожара в доме с печным отоплением в Ростовской области стали четыре человека. Трагедия произошла в одноэтажном жилом доме в станице Нижнекундрюченской из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования, считают в МЧС.

В Ростовской области сгорел частный дом. По данным регионального управления МЧС, в результате трагедии погибли четыре человека.

Одноэтажный частный дом не был газифицирован, и отопление в нем было печное. Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

ЧП произошло в Усть-Донецком районе в станице Нижнекундрюченской. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Личности погибших пока не установлены.