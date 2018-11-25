Террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо снарядами с хлором

В Алеппо десятки мирных жителей пострадали в результате химатаки боевиков. Как сообщили в Минобороны России, исламисты применили миномётные снаряды, начинённые отравляющими веществами. Предположительно, хлором. Россия неоднократно обращалась к международным организациям и предупреждала о готовящейся химатаке. Однако страны Запада предпочитали закрывать глаза на факты. В настоящее время российские специалисты собирают пробы на месте обстрела. Медики оказывают помощь пострадавшим.

В госпитале Алеппо этой ночью на ногах все врачи, санитары, медсестры. Каждые несколько минут привозят людей с признаками тяжелого отравления, передает "ТВ Центр".

"Мой брат был дома, когда услышал звук падающих мин. Он подумал, что ничего страшного. Но через два часа почувствовал себя плохо. Стало трудно дышать", - рассказал житель Алеппо Ахмет Мухаммед.

Люди в сознании. Но никто не может говорить и самостоятельно идти. Всем нужна экстренная медицинская помощь. Врачи ставят капельницы, берут кровь на анализы. Асрар не отходит от дочери. Девушка надрывно кашляет. Слезятся глаза. Острая боль и рези в животе.

"Я сама была здесь два часа назад, мне было трудно дышать, но потом стало легче, и врачи отпустили меня домой. Потом стало плохо дочке, и мы привезли ее сюда", - сказала мать пострадавшей девушки Асрар Хажкаджур.

Рахмо привез в госпиталь сестру. "Это моя сестра, я позвонил ей вечером, но трубку взяла соседка и сказала, что ее увезла скорая", - говорит Рахмо Хассан.

Сестре Рахмо становится хуже. Начинаются конвульсии и судороги. Ее срочно увозят в приемный покой. Женщина начинает задыхаться. Ей дают маску. Рядом еще несколько человек.

Сюда, в университетский госпиталь людей начали привозить, примерно в половине одиннадцатого, вечера. У всех пострадавших характерные признаки отравления токсическими веществами. Врачи говорят, что почти у всех состояние средней тяжести. Но пока не ясно, чем отравились горожане.

"Мы приняли более 30 раненых после газового обстрела, у них затрудненное дыхание, слезятся глаза, в медицине это называется – газовая аллергия, мы пока не можем сказать, какой это был газ, и продолжаем оказывать помощь", - заявил дежурный врач университетского госпиталя Алеппо Шерван Шерхо.

"Один пострадавший рассказал, что видел, как разорвался снаряд, а потом появился этот странный запах. Он чувствовался на месте в районе, и здесь в госпитале тоже", - сказал главврач отделения скорой помощи Хазн Кавас.

Примерно в три часа ночи специальное заявление по поводу ночного инцидента в Алеппо сделали в Минобороны России. "По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В госпитали Алеппо доставлены 73 человека. Среди них четверо - дети. Но цифры не окончательные. Признаки интоксикации проявляются не сразу. Почти все они живут на улице Аль-Ниль в районе Халидия. Это северо-западная окраина города.

"Я был на улице вместе с сыном. Мы услышали взрывы мин совсем близко. Эти хлопки были примерно в восемь часов вечера", - поделился очевидец.

Как сообщило Минобороны, обстрел велся из минометов террористическими группировками, находящимися в Идлибской зоне деэскалации из окраин подконтрольного боевикам населенного пункта Эль-Бурайкат. Его удерживает группировка "Хайат Тахрир Аш Шам" (деятельность организации запрещена в России) - по сути, это поменявшая название и запрещенная в России "Джебхат-ан-Нусра". К нападению, считают военные, причастны и "Белые каски".

О том, что эта организация давно готовила такую провокацию, Россия неоднократно предупреждала международное сообщество. В настоящее время на месте обстрела работают военнослужащие войск радиационной и химической защиты, которым предстоит точно определить тип примененного боевиками отравляющего вещества.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Алеппо.