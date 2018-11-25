В Сирии при содействии России состоялся обмен пленными

Вооруженная оппозиция и сирийские власти в субботу обменялись заложниками в районе Алеппо в рамках астанинских договоренностей. Обмен организован с участием представителей Минобороны России.

Северо-восточнее Алеппо состоялся обмен пленными. Его организовали при содействии России. Видео опубликовало Минобороны России.

По схеме "10 на 10" сирийские военные обменяли участников вооружённой оппозиции на мирных жителей, которых удерживали в плену незаконные формирования, передает "ТВ Центр".

Колонну из автомобилей и автобусов сопровождали представители Ирана и Турции. Освобождённые мирные жители поблагодарили Сирию и Россию за спасение. Обмен был согласован в рамках встречи в Астане.