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В Сирии при содействии России состоялся обмен пленными

12:28
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Вооруженная оппозиция и сирийские власти в субботу обменялись заложниками в районе Алеппо в рамках астанинских договоренностей. Обмен организован с участием представителей Минобороны России.

Северо-восточнее Алеппо состоялся обмен пленными. Его организовали при содействии России. Видео опубликовало Минобороны России.

По схеме "10 на 10" сирийские военные обменяли участников вооружённой оппозиции на мирных жителей, которых удерживали в плену незаконные формирования, передает "ТВ Центр".

Колонну из автомобилей и автобусов сопровождали представители Ирана и Турции. Освобождённые мирные жители поблагодарили Сирию и Россию за спасение. Обмен был согласован в рамках встречи в Астане.

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