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В ходе беспорядков в Париже задержали более 130 человек

11:53
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

130 человек задержаны этой ночью во Франции в ходе массовой акции протеста против роста цен на бензин. Накануне на улицы вышли более ста тысяч митингующих. Мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

День хаоса перешел в ночь погромов. Париж в огне. Улицы освещают костры, вспышки от разрывов петард и коктейлей Молотова. С наступлением темноты "желтые жилеты" сняли свою униформу и стали похожи на обычных хулиганов или членов радикальных групп, которые тоже были замечены в толпе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Разбитые витрины, груды досок, металла и булыжников. Субботняя демонстрация в Париже по своим разрушительным последствиям превзошла предыдущие. Ущерб еще предстоит подсчитать, но уже сейчас ясно, что речь о миллионах евро. Мирной манифестация не была изначально. В полицию летели куски асфальта, доски и всё, что попадалось под руку. Протестующие переворачивали и поджигали машины.

Стражи порядка разгоняли демонстрантов водометами, слезоточивым газом, шумовыми гранатами. Всего в стране прошло более полутора тысяч демонстраций, в которых приняли участие в общей сложности 106 тысяч французов. 130 человек задержаны. Два десятка пострадали, в том числе съемочная группа телеканала RT.

"Среди протестующих были оппозиционные политики, которые только подливали масла в огонь. Ранен полицейский. По результатам первичного осмотра, у него серьезный ожог руки. В целом, пострадавших мало, с чем я и хочу поздравить наших правоохранителей", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Зато вызывает опасения явная радикализация протестов. В ходе акций, которые длятся уже неделю, демонстранты все чаще пытаются не просто выразить несогласие с экономической политикой властей, а спровоцировать беспорядки. Президенту Макрону остается только стыдить дебоширов.

"Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто пытался запугать законно избранных должностных лиц. В нашей республике не должно быть места насилию", - написал он в Twitter.

Организаторы уже начали подготовку следующей акции на Елисейских полях. Они призвали сторонников выйти на улицы 1 декабря. Под этим сообщением в соцсети поставили лайки десятки тысяч человек. Они хотят добиться не только снижения цен на автомобильное топливо и отмены непопулярных реформ, но и отставки президента.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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