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Мэй в открытом письме призвала британцев поддержать сделку по Brexit

12:10
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Сегодня в Брюсселе - саммит лидеров Евросоюза. На нём должны утвердить соглашение по Brexit. Если это произойдёт, в декабре документ попадёт на рассмотрение в британский парламент. Однако внутри страны далеко не все считают сделку справедливой. Чтобы выйти из союза, Великобритания должна будет выплатить в европейскую казну десятки миллиардов фунтов.

Евро-уикенд Терезы Мэй – с каждым часом все напряженнее. Но премьер-министр Великобритании старается сохранять самообладание. Терпеливо объясняет журналисту детали своего плана по Brexit. И спешит на встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В преддверии экстренного саммита газета The Telegraph публикует обращение Мэй к британской нации, сообщает "ТВ Центр".

"29 марта следующего года Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Начнётся новая глава в жизни нашего народа, и я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения. Мы должны отметить точку, после которой мы навсегда перестанем навешивать ярлыки, деля людей на тех, кто голосовал "За" или "Против" выхода, и вновь сплотимся как единая нация. Чтобы сделать это, нам нужно сейчас провести Brexit, поддержав эту сделку", - говорится в открытом письме.

Одобрить сделку по выходу Великобритании из ЕС в Брюсселе должны лидеры 27 европейских государств. Заранее известно, Лондон после сложных переговоров в последний момент заручился поддержкой Мадрида. Но одного согласия партнеров с континента Терезе Мэй недостаточно. В декабре документ должен пройти через британский парламент. А там критиков договора о Brexit хватает. На время переходного периода до 2020 года королевство обязалось выплачивать взносы – по 13 миллиардов фунтов ежегодно. То есть Лондон был и останется чистым донором общей европейской казны – без права заключать торговые сделки и изменять пошлины. Эти условия оппозиция считает кабальными и пугает жителей Туманного Альбиона ростом инфляции и безработицы.

"Мы на грани исторической ошибки - я в этом совершенно уверен. Если мы не изменим курс, мы останемся в Таможенном союзе, мы останемся на едином рынке, и мы будем вынуждены подчиняться этим правилам", - сказал депутат Консервативной партии Борис Джонсон.

Поддержавшее в 2016 году развод с Евросоюзом британское общество и два года спустя пребывает в состоянии раскола. Не добавляют уверенности неразрешенные в соглашении вопросы. Самый острый из них – что будет с границей Ирландии, входящей в ЕС, и Северной Ирландии – части королевства.  Жители острова появления КПП с пограничниками и таможенниками не хотят. Эту тему переговорщики просто-напросто отложили на два года.

"Мы не можем не отметить тот факт, что проект соглашения о выходе содержит договорённости, которые, по нашему мнению, не отвечают долгосрочным экономическим или стратегическим интересам Северной Ирландии. Северная Ирландия останется частью таможенного кодекса Европейского Союза, и по мере развития событий мы будем сеять семена неизбежного экономического расхождения с нашим крупнейшим рынком", - заявил лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Арлин Фостер.

Тем не менее, Тереза Мэй обещает, что доведет начатое до логического конца. При этом премьер-министр теряет вчерашних единомышленников. Несогласные с курсом Даунинг-стрит, в отставку подали уже два члена правительства. В том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. А однопартийцы даже начали собирать подписи для запуска процедуры отстранения Мэй от власти.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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