WBA обязала Усика и Лебедева провести бой до 10 марта

Российский боксёр Денис Лебедев одержал победу над американцем Майком Уилсоном. Поединок на ринге в Монте-Карло длился 12 раундов. Для Уилсона это поражение стало первым за всю его карьеру. После боя наш соотечественник заявил, что готов побороться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Прямой эфир из раздевалки спортивной арены в Монте-Карло. Денис Лебедев готовится к бою с американцем Майклом Уилсоном (см. видео).

Бой в первой тяжелой весовой категории, 90 килограммов - каждый удар может оказаться последним и отправить в нокаут. Лебедев и Уилсон держали дистанцию, били четко, технично. Схватка продолжалась все 12 раундов. Российский спортсмен одержал победу по набранным очкам - единогласное решение судей, передает "ТВ Центр".

"Очень хорошо, комфортно себя чувствовал, немного была вялость в ногах, но ничего, потом прошла. Не форсировал события, боксировал так, как мне удобно. У нас была тактика, и я делал все по установке", - оценил поединок Денис Лебедев.

Для американского боксера это был двадцатый бой в профессиональной карьере и первое поражение. Лебедев более опытный боец: 32 победы, 23 из которых нокаутом.

Сейчас 39-летний Денис Лебедев набирает форму после долгого перерыва и уже заявил, что готов встретиться на ринге с абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

"Признаю, Усик сегодня является лучшим. Но согласно резолюции WBA, я имею право на встречу с Александром. Нужно, чтобы стороны обо всем договорились. А я знаю, что все к этому идет. И я с радостью приму этот бой", - заявил Лебедев.

Менеджер россиянина Вадим Корнилов сообщал, что, согласно резолюции Всемирной боксерской ассоциации, Усик должен провести бой с Лебедевым до 10 марта 2019 года. В ближайшее время начнутся переговоры команд. Украинский боксер не имеет в свой карьере поражений, впрочем, как и Уилсон до встречи с Денисом Лебедевым.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".