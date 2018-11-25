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В Хакасии пропала группа туристов на снегоходах

12:28
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

В Хакасии ищут группу туристов на снегоходах, которая не вернулась из похода. Четыре человека пропали накануне. Поисковая операция пока идёт только на земле. Поднять в небо вертолёты невозможно из-за сильной вьюги.

Из-за сильного снегопада несколько тысяч человек в сибирских регионах остались без света. В Хакасии не выходит на связь группа туристов, передает "ТВ Центр".

Накануне, несмотря на непогоду, они отправились в поход на снегоходах. Поисковая операция пока идёт только на земле. Поднять в небо вертолёты невозможно из-за сильной вьюги.

Мощный снежный шторм пришёл и в Центральную Россию. В московских аэропортах отменены 15 авиарейсов. На дорогах - гололедица. Последствия снегопада усиленно ликвидируют столичные городские службы. Задействованы тысячи единиц снегоуборочной техники.

В ближайшие дни холода будут только усиливаться. На следующей неделе в регионе ожидаются морозы - до 9 градусов ниже нуля.

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Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
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