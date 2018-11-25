Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу

Три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России. Они движутся к Керченскому проливу, опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей, сообщили в управлении ФСБ по Крыму.

Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и движутся к Керченскому проливу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение крымского погрануправления ФСБ.

Инцидент произошел в семь утра по московскому времени. Как отмечают правоохранители, украинские суда зашли во временно закрытую акваторию России, тем самым нарушив Конвенцию ООН по морскому праву.

По данным ФСБ, корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

В Керченском проливе действует особый порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком, который утверждает глава российского морского порта. Украинская сторона не отправляла никаких запросов.