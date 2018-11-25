ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страны Евросоюза утвердили соглашение по Brexit

13:27
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Все страны Евросоюза утвердили соглашение по Brexit, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. В декабре документ попадет на рассмотрение в британский парламент.

Главы 27 стран Евросоюза на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, передает "Интерфакс". В декабре 585-страничный документ попадет на рассмотрение в британский парламент. 

Как сообщил глава Евросовета Дональд Туск, помимо соглашения, в пакет документов о Brexit вошла политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, а также три протокола - по Гибралтару, Кипру и Ирландии.

В соглашении, в частности, прописано, что на время переходного периода (30 марта 2019 года – 31 декабря 2020 года) не будет прекращаться свободное передвижение граждан ЕС и Великобритании в его нынешнем виде.

Кроме того, страны договорились, что с января 2021 года может вступить в силу "страховочный план" по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту не договорятся, как избежать "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Читайте также:
Новости по теме
Флаги Евросоюза и Великобритании
Флаги Евросоюза и Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение