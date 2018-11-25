Все страны Евросоюза утвердили соглашение по Brexit, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. В декабре документ попадет на рассмотрение в британский парламент.

Главы 27 стран Евросоюза на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, передает "Интерфакс". В декабре 585-страничный документ попадет на рассмотрение в британский парламент.

Как сообщил глава Евросовета Дональд Туск, помимо соглашения, в пакет документов о Brexit вошла политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, а также три протокола - по Гибралтару, Кипру и Ирландии.

В соглашении, в частности, прописано, что на время переходного периода (30 марта 2019 года – 31 декабря 2020 года) не будет прекращаться свободное передвижение граждан ЕС и Великобритании в его нынешнем виде.

Кроме того, страны договорились, что с января 2021 года может вступить в силу "страховочный план" по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту не договорятся, как избежать "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией.