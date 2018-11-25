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Появились фото кораблей ВМС Украины, нарушивших российскую границу

13:56
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

ФСБ распространила фотографии украинских кораблей, которые в воскресенье нарушили российскую границу и зашли в территориальные воды России. Как заявили в Центре общественных связей, действия кораблей ВМС Украины - это провокация, цель которой создать конфликтную ситуацию в регионе.

Действия украинских кораблей, которые утром в воскресенье зашли в территориальные воды России, являются провокацией, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

В воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу России. Они уже пятый час опасно маневрируют и не подчиняются требованиям ФСБ.

Как считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, Украина втоптала в грязь международное морское право. "Они пытаются прощупать готовность наших сил на силовое сопротивление. Если по ним открыть огонь, то будут вопли на весь мир о расстреле "мирных кораблей". Если дать им пройти, то скажут, что у нас "дырявые границы", причем скажут это наши граждане", - прокомментировал он РИА Новости.

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