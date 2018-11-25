Споры о высотном строительстве в Москве: за и против

Программа реновации не исключает строительства высотных зданий. Об этом в субботу в интервью "Интерфаксу" рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. В среднем дома будут иметь 14 этажей, но могут быть и исключения, например, башни высотой в сто метров - это примерно тридцать этажей. По словам Сергея Кузнецова, чтобы запустить программу реновации в районе, стартовый дом должен быть больше других, иначе расселяемым жильцам может попросту не хватить квартир.

- Эта свая на 20 метров, но свая больше в диаметре - глубина 35 метров под землей.

На таких подземных колоннах (см. видео) на углу Ленинградского проспекта и улицы Марины Расковой - возводят еще одну московскую высотку. 160 метров - 33 этажа. До рекордов далеко. Для сравнения, высота здания МГУ - 240 метров. У нового небоскреба не будет современных отделочных материалов – вместо этого рустованный фасад и шпиль на вершине.

"Здесь архитекторы делают отсылку к двум стилям архитектуры. Сталинскому ампиру, что подтверждается реализацией шпиля в проекте. Чикагская архитектура и их ампир тут тоже присутствует - в самом теле здание лишено элементов избыточной архитектуры, которые были при Сталине", - сказал директор департамента основного строительства строительной компании Алексей Плохой.

Сталинские высотки - это наш ответ нью-йоркским небоскрёбам. Страна жила под лозунгом "догнать и перегнать капиталистический Запад". Строили монументально и, казалось, на века. Однако сегодня возраст "семи сестёр" уже дает о себе знать. Где-то уже прошел капремонт. А где-то его ждут с нетерпением. Зданию на Кудринской площади, по мнению активистов Архнадзора, хорошо бы еще в ходе реставрации избавиться от всего лишнего.

"Вот это обрушение произошло из-за того, что здание стоит под уклоном и на него давит водосток незаконной пристройки боулинга", - прокомментировала активист градозащитного движения "Архнадзор" Анастасия Сивицкая.

В середине прошлого века они стали доминантами архитектурного ландшафта Москвы. А вот нужны ли столице новые акценты – этот вопрос вызывает множество дискуссий. Противники новых высоток - прежде всего их соседи. Жители пятиэтажки на Ленинградском проспекте совсем не рады строительству под окнами – тем более высотному. Считают, что сквер здесь был бы более уместен. А теперь они могут лишиться даже солнечного света. Пенсионерка Татьяна Вохрашова практически не выходит из дома. С балкона теперь вместо деревьев у нее вид на стройплощадку.

"Вот видите, какой слой пыли, и все это летит в квартиру", - пожаловалась Татьяна Вохрашова.

Строительство еще одной стилизованной под сталинскую высотки, "Триумф-Палас", в своё время тоже вызвало протесты жителей, пострадал рядом расположенный парк. А комплекс "Оружейный" на углу Долгоруковской и Садового кольца и вовсе прозвали "Мордором" и "башней зла". Правда, главные претензии на этот раз вызвал внешний вид здания - слишком массивный на фоне окружающей застройки. Не все приняли и "Москву-Сити". Сегодня здесь открыт Музей высотного строительства, экспонаты - прямо за окном. Рекордсменом остаётся башня "Федерация" - 343 метра, но скоро рядом с ней планируют возвести четырехсотметровый небоскрёб. Автор идеи комплекса, Борис Тхор, предлагал покорить еще большую высоту.

"Башня "Россия" в золотом цвете должна была превысить 612 метров, но так и не была построена", - рассказала куратор музея-смотровой "Москва-Сити" Ирина Хоменко.

И не будет. Как не будет и этих фантастических зданий, проекты которых в разное время предлагали отечественные архитекторы.

"Летающие небоскребы, горизонтальные небоскребы Эля Лисицкого - он предлагал разместить небоскребы на ногах, которые могли протянуться вдоль и разместить много офисов, людей", - продолжила Хоменко.

Главная идея высотного строительства - сэкономить место на земле. Его сторонники спорят: строить точечно или целыми кварталами? И главное - где?

"Уже третий век идет такая дискуссия между дезурбанистами и урбанистами, как надо жить: ближе к земле и растекаться по земле или концентрироваться в высотных зданиях. Будущее покажет и то, и другое наверняка. Потому что правда всегда где-то посередине", - уверен профессор МАРХИ, вице-президент Союза московских архитекторов Михаил Хазанов.

"Высотное строительство должно развиваться, но мое мнение - оно не должно застраиваться в историческом центре Москвы", - прокомментировал директор Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В.А. Кучеренко Иван Ведяков.

"Это как правильное питание. Застройка города тоже должна быть сбалансирована, всего должно быть в меру, есть места, когда полезно и уместно делать высотные здания", - сказал блогер Илья Варламов.

Эксперты уверяют: такие дома удобны для офисов. А медики считают, что жить выше девятого этажа, для некоторых вредно. Для полного комфорта, здесь, в комплексе "Москва-Сити", не хватает зелени. И, как ни странно, свежего воздуха. На верхних этажах, где собственно и расположены апартаменты, зачастую не открываются окна. Но то, что за ними, превосходит все ожидания. Так выглядит Москва с высоты 63 этажа. И эта картина - как бонус. Жаль, что нельзя унести с собой.

Полина Кастрицкая, Тимур Ахмедов, Александр Шкарбанов, Дмитрий Панов, Илья Ушаков. "ТВ Центр".