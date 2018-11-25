ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

15:09
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Спортсмен одержал победу в бою с канадцем Жаном Паскалем.

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма, передает ТАСС.

В 12-раундовом поединке в американском Атлантик-Сити он выиграл у канадца Жана Паскаля по очкам. Судьи единогласно отдали победу российскому боксеру.

Как заявил после поединка менеджер спортсмена Вадим Корнилов, Бивол может сменить весовую категорию и перейти во второй средний вес в случае предложения большого боя. Следующий поединок Бивол планирует провести в марте.

Накануне российский боксер Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона. Поединок проходил в Монте-Карло.

Читайте также:
Главное сегодня
Российский боксер Дмитрий Бивол
Российский боксер Дмитрий Бивол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение