Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Спортсмен одержал победу в бою с канадцем Жаном Паскалем.

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма, передает ТАСС.

В 12-раундовом поединке в американском Атлантик-Сити он выиграл у канадца Жана Паскаля по очкам. Судьи единогласно отдали победу российскому боксеру.

Как заявил после поединка менеджер спортсмена Вадим Корнилов, Бивол может сменить весовую категорию и перейти во второй средний вес в случае предложения большого боя. Следующий поединок Бивол планирует провести в марте.

Накануне российский боксер Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона. Поединок проходил в Монте-Карло.